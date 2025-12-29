David Bowie? Antipatico e geloso Oggi vedo tante imitazioni | Achille Lauro Maneskin Rosa Chemical Non imitano me ma un’epoca che non si ripeterà firmati da capo a piedi | così Ivan Cattaneo

Ivan Cattaneo, cantante e artista italiano, ha recentemente raccontato a La Nuova Sardegna la sua esperienza e alcune riflessioni sulla scena musicale attuale. Intervistato a Lodine, in provincia di Nuoro, Cattaneo ha condiviso ricordi d’infanzia e opinioni sulla cultura pop, evidenziando come molte imitazioni di artisti storici siano spesso di epoche ormai passate. Un’occasione per conoscere meglio un’artista che ha segnato la musica italiana degli anni ’80.

Si è esibito a Lodine, in provincia di Nuoro, ieri, domenica 28 dicembre. Ivan Cattaneo si è raccontato a La Nuova Sardegna a partire da cosa sognava di fare da bambino (“Il pittore. Già a 12-13 anni scartabellavo, dipingevo, ritagliavo, facevo occhi, bocche.”), passando per l’arrivo della passione per la musica (“Verso i 16 anni ho iniziato a suonare la chitarra.”) e fino al suo coming out: “ Non si chiamava nemmeno coming out, non esisteva il termine. Lo ho fatto perché era inverosimile non farlo. Ero un personaggio di quel tipo, avevo una coscienza politica su quei temi. Ero il cantante del Fuori, il fronte rivoluzionario omosessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “David Bowie? Antipatico e geloso. Oggi vedo tante imitazioni: Achille Lauro, Maneskin, Rosa Chemical. Non imitano me, ma un’epoca che non si ripeterà, firmati da capo a piedi “: così Ivan Cattaneo Leggi anche: “A me piacciono quelle zone dei piedi che stanno chiuse, esco pazzo. Fai sentire”: Rosa Chemical annusa i piedi della sua partner a Ballando Con Le Stelle Leggi anche: David Bowie, un archivio infinito: a Londra apre il David Bowie Centre Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ivan Cattaneo: «David Bowie antipatico: era geloso di me. Io creavo il mio look, oggi Achille Lauro e i Maneskin vestono griffati. “David Bowie? Antipatico e geloso. Oggi vedo tante imitazioni: Achille Lauro, Maneskin, Rosa Chemical. Non imitano me, ma un’epoca che non si ripeterà, firmati da capo a ... - Il cantautore si racconta: dagli esordi al coming out, dal giudizio su David Bowie ('antipatico e geloso') ai nuovi artisti ... ilfattoquotidiano.it

Ivan Cattaneo: «David Bowie antipatico: era geloso di me. Io creavo il mio look, oggi Achille Lauro e i Maneskin vestono griffati» - Il cantautore si racconta: gli esordi a Londra, il coming out, il successo in Italia, la pittura, i reality e il legame con la Sardegna ... msn.com

«Un pomeriggio a Portobello, David Bowie doveva incontrarsi con Mark Edwards e io ero con lui. Ancora non era molto famoso. Non ne ho un bel ricordo, molto antipatico. Era geloso che io frequentassi Mark. Grande artista ma umanamente non lo ho mai cap - facebook.com facebook

Nel 2026 saranno dieci anni dalla scomparsa di David Bowie e di Prince: con loro la musica diventa un’esperienza emotiva, teatrale e visiva. Su «la Lettura» li ricorda il regista Damiano Michieletto con una visualizzazione dati di Giulia De Amicis tinyurl.com/m x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.