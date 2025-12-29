Data Referendum Conte chiede tempo e Comitati scendono in campo | No a tentativi di accelerazione

Il governo ha preso in considerazione il weekend del primo o del 8 marzo per lo svolgimento del referendum sulla separazione delle carriere. Tuttavia, il ministro Conte ha richiesto un tempo supplementare per valutare al meglio la consultazione, mentre i Comitati si oppongono a eventuali tentativi di accelerare le procedure. La discussione sulla data resta aperta, con l’obiettivo di garantire un processo trasparente e condiviso.

Nel mirino del governo c'era il weekend del primo marzo, al massimo quello successivo, come data del referendum confermativo sulla separazione delle carriere. Ma la raccolta firme popolari lanciata prima di Natale da un gruppo di 15 cittadini potrebbe far perdere la mira all'esecutivo, facendolo frenare dal decidere la data nel Consiglio dei ministri di.

Referendum, Conte: 'Portate rispetto ai 15 milioni di cittadini che sono andati a votare' - Quasi quattro ore dopo l’avvio dello scrutinio, è stato comunicato il dato finale sull’affluenza ai referendum in Italia pari al 30,58%. it.blastingnews.com

Referendum: niente quorum, affluenza al 30,5%. Fazzolari: ‘Governo più forte’. Landini: ‘Battaglia continua’. Conte: ‘Rispetto per i 15 milioni’. Diretta - Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, in risposta ad una domanda sul referendum, al suo ... ilfattoquotidiano.it

Il governo vuole forzare sulla data del Referendum anticipandola ai primi di marzo. Intanto cresce la raccolta firme promossa da 15 cittadine/e che può interdire la possibilità di decidere la data prima che la raccolta firme sia conclusa e la Cassazione l'abbia gi - facebook.com facebook

Campione sul referendum giustizia x.com

