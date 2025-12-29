Dario Cuomo tra i protagonisti del concertone di Capodanno a Napoli

Dario Cuomo è tra le 12 nuove proposte scelte per aprire il concertone di Capodanno a Napoli, in Piazza del Plebiscito. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti musicali della città, attirando un ampio pubblico ogni anno. La partecipazione di Cuomo sottolinea il suo crescente riconoscimento nel panorama musicale locale e nazionale, contribuendo a rendere questa tradizione un momento di aggregazione e festa.

Dario Cuomo sarà tra le 12 nuove proposte selezionate per aprire il concertone della vigilia di Capodanno a Napoli, in Piazza del Plebiscito, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno.L'artista avellinese è risultato vincitore del contest che porterà sul palco dell'agorà partenopea.

