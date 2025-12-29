Daniele Gianfelici | il noto dentista morto in un tremendo incidente in auto
Il 29 dicembre 2025, lungo la Strada Statale 16 tra Rocca Priora e Marina di Montemarciano, si è verificato un incidente grave in cui ha perso la vita Daniele Gianfelici, 56 anni, noto dentista di Falconara Marittima. La tragedia ha colpito la comunità locale, suscitando cordoglio e attenzione sulla sicurezza stradale nella zona.
Ancona, 29 dicembre 2025 – Tragedia lungo la Strada Statale 16, tra Rocca Priora e Marina di Montemarciano, dove intorno alle 13 ha perso la vita Daniele Gianfelici, 56 anni, dentista residente a Falconara Marittima, in seguito ad un gravissimo incidente stradale. Una tragedia che ha scosso fortemente la comunità falconarese e quella anconetana, dove lo stimato professionista era molto conosciuto e apprezzato. La sua auto sarebbe stata vista sbandare, prima di terminare la corsa contro un muretto a margine della carreggiata e successivamente, nell’urto, contro un cancello. Motivo per il quale, tra le prime ipotesi circolate rispetto alla dinamica dell’accaduto, seppure in fase di accertamento, non è stata esclusa quella del malore che potrebbe avrebbe colpito l’uomo mentre si trovava alla guida della sua utilitaria, una Fiat Grande Punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
