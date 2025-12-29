Damascelli incorona gli arbitri come i veri protagonisti della Serie A

Tony Damascelli, sulle pagine del Giornale, dedica un approfondimento agli arbitri della Serie A, evidenziando il ruolo cruciale che ricoprono nel calcio italiano. Nell’articolo di fine anno, l’autore analizza gli errori arbitrali, sottolineando come questi influenzino il corso delle partite e il campionato. Un’analisi sobria e precisa che invita a riflettere sull’importanza di figure spesso considerate secondarie, ma fondamentali nel mondo del calcio.

Tony Damascelli sulla pagine del Giornale dedica il suo articolo di fine anno agli arbitri, o meglio agli errori arbitrali. “I veri  protagonisti del luna park  sono gli arbitri che hanno  voluto lasciare un ricordo  elegante di fine anno, il  regolamento applicato in  modo variabile, la comica  teatralità  dell’announcement,  ammonizioni a caso, il loro  sistema mette in offside  pudore e logica, non  comprendono che stanno  avvelenando il gioco che  per un secolo ha vissuto  anche di ingiustizie ma di  genuino spirito agonistico. Le stranezze si  moltiplicano, la decisione di  Doveri in Torino-Cagliari fa  parte della commedia  dell’assurdo, i tocchi di  braccio o gomito spacciati  per tocco di mano, la spinta  a una o due mani, il fuori  gioco di piede, la casta  spiega che le norme sono  state modificate dal  “legislatore”, non hanno  nemmeno il coraggio di dire  che trattasi dei geni della  Fifa padroni del pallone; a  proposito, l’Uefa ha pensato  bene di allestire i prossimi  due turni di champions  league a mercato aperto,  una vera idiozia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

