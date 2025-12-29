Tony Damascelli, sulle pagine del Giornale, dedica un approfondimento agli arbitri della Serie A, evidenziando il ruolo cruciale che ricoprono nel calcio italiano. Nell’articolo di fine anno, l’autore analizza gli errori arbitrali, sottolineando come questi influenzino il corso delle partite e il campionato. Un’analisi sobria e precisa che invita a riflettere sull’importanza di figure spesso considerate secondarie, ma fondamentali nel mondo del calcio.

Tony Damascelli sulla pagine del Giornale dedica il suo articolo di fine anno agli arbitri, o meglio agli errori arbitrali. “I veri protagonisti del luna park sono gli arbitri che hanno voluto lasciare un ricordo elegante di fine anno, il regolamento applicato in modo variabile, la comica teatralità dell’announcement, ammonizioni a caso, il loro sistema mette in offside pudore e logica, non comprendono che stanno avvelenando il gioco che per un secolo ha vissuto anche di ingiustizie ma di genuino spirito agonistico. Le stranezze si moltiplicano, la decisione di Doveri in Torino-Cagliari fa parte della commedia dell’assurdo, i tocchi di braccio o gomito spacciati per tocco di mano, la spinta a una o due mani, il fuori gioco di piede, la casta spiega che le norme sono state modificate dal “legislatore”, non hanno nemmeno il coraggio di dire che trattasi dei geni della Fifa padroni del pallone; a proposito, l’Uefa ha pensato bene di allestire i prossimi due turni di champions league a mercato aperto, una vera idiozia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Damascelli incorona gli arbitri come i veri protagonisti della Serie A

