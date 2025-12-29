Dallo Stato un milione di euro per Brisighella | lavori per scuola teatro e parco

Nella giornata di lunedì, la senatrice Marta Farolfi e il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, hanno annunciato l’assegnazione di un milione di euro dallo Stato per interventi su scuola, teatro e parco. La notizia è stata comunicata durante una conferenza stampa, in occasione dell’approvazione del bilancio triennale 2026-2028. Questa somma contribuirà a migliorare le infrastrutture e i servizi nel territorio di Brisighella.

Nella giornata di lunedì si è svolta una conferenza stampa nel corso della quale la senatrice Marta Farolfi, insieme al sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, ha annunciato l'accoglimento, in sede di approvazione del bilancio triennale dello Stato 2026–2028, di un ordine del giorno che.

