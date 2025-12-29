Dallo Stato un milione di euro per Brisighella | lavori per scuola teatro e parco

Nella giornata di lunedì, la senatrice Marta Farolfi e il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, hanno annunciato l’assegnazione di un milione di euro dallo Stato per interventi su scuola, teatro e parco. La notizia è stata comunicata durante una conferenza stampa, in occasione dell’approvazione del bilancio triennale 2026-2028. Questa somma contribuirà a migliorare le infrastrutture e i servizi nel territorio di Brisighella.

Nella giornata di lunedì si è svolta una conferenza stampa nel corso della quale la senatrice Marta Farolfi, insieme al sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, ha annunciato l’accoglimento, in sede di approvazione del bilancio triennale dello Stato 2026–2028, di un ordine del giorno che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Dallo Stato un milione di euro per Brisighella: lavori per scuola, teatro e parco Leggi anche: La scuola brianzola si rifà il look: lavori per oltre 1 milione di euro Leggi anche: Brisighella, procedono i lavori di efficientamento energetico alla scuola di Fognano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Brisighella, presentati gli importanti lavori sulle fognature di via Puriva. Nella Finanziaria uno stanziamento da 1 milione di euro per Brisighella - 1 milione di euro per Brisighella all’interno della Finanziaria del Governo. ravennawebtv.it Un milione di euro per rifare 150 metri di fognature danneggiate dall’alluvione - La rete fognaria di via Puriva a Brisighella sarà interessata da un importante intervento di adeguamento a seguito dei danni causati dall’alluvionale ... ravennaedintorni.it

Brisighella: Via Puriva, Illustrati interventi, fasi di cantiere e modifiche temporanee alla viabilità per 1 milione di euro - Martedì 16 dicembre, presso il Foyer del Teatro comunale “Pedrini”, si è svolto l’incontro pubblico promosso dal Comune di Brisighella per presentare alla cittadinanza il progetto di adeguamento della ... ravenna24ore.it

Nella Finanziaria uno stanziamento da 1 milione di euro per Brisighella

Un milione di nuovi file potenzialmente legati a Jeffrey Epstein è stato consegnato al Dipartimento di Giustizia: saranno diffusi tra alcune settimane. Scontro politico sulla pubblicazione, Trump: “Caccia alle streghe”. https://fanpa.ge/xM7E8 . - facebook.com facebook

Sono stati 1 milione 865 mila pari al 12,3% di share i telespettatori che, in prima serata su #Rai1, hanno seguito il grande evento musicale “Le note del Natale”, condotto da Eleonora Daniele con padre Enzo Fortunato. #AscoltiTv x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.