Dall' Iran passando per Hannoun e la zona grigia fino al magnate Soros | le tre inchieste del Tempo
Sul numero odierno de “Il Tempo” trovano spazio tre approfondimenti. Il primo analizza la figura di Hannoun e la cosiddetta zona grigia, un’area complessa che comprende i sostenitori spontanei e organizzati. Un’indagine accurata che mette in luce le dinamiche di questa rete, offrendo un quadro chiaro e dettagliato senza sensationalismi. Un approfondimento essenziale per comprendere le sfumature di un fenomeno difficile da definire.
Sul “Tempo” di oggi non una, bensì tre inchieste. La prima è quella su Hannoun e la zona grigia, cioè la variegata galassia dei fiancheggiatori, spontanei e non. La seconda, poi, riguarda ancora il magnate Soros. Abbiamo scoperto, infatti, il sostegno a una rete di legali europei per mettere in difficoltà Meloni. La terza, infine, concerne, ancora una volta, il capitolo Iran. Viene spiegato come viene finanziata questa moderna rete del terrore. . 🔗 Leggi su Iltempo.it
