Recentemente, Stefania Ascari e Alessandro Di Battista hanno promosso raccolte fondi sui loro profili social, coinvolgendo la comunità in iniziative di solidarietà. La loro partecipazione in Siria, insieme all’Abspp di Mohammad Hannoun, ora in carcere, ha suscitato alcune critiche, mentre il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, resta ancora in silenzio sull’argomento. Questi sviluppi evidenziano le tensioni e le dinamiche interne del panorama politico italiano.

Erano in Siria con la Abspp di Mohammad Hannoun (oggi in carcere a Genova perché ritenuto dall'accusa il perno della cupola di Hamas in Italia) sia la pentastellata Stefania Ascari (foto) che l'ex grillino Alessandro Di Battista chiedendo donazioni dai propri profili social. Su questo la sinistra tace, e il M5S con il loro leader Giuseppe Conte non si discostano minimamente dalle azioni della loro deputata. E, proprio mentre si cerca di fingere che non ci sia nulla di anomalo nell'essere partiti con la finta associazione caritatevole che secondo l'accusa avrebbe in realtà inviato soldi ad Hamas, spunta anche il video esclusivo in cui Ascari chiede donazioni per Abspp: «Quello che si chiede è di dare nel proprio piccolo un aiuto perché questa gente vive veramente nel fango, e un piccolo aiuto, una piccola donazione può veramente fare tanto per far mangiare soprattutto i bambini a cui mancano le scarpe, calze, i vestiti e i beni di prima necessità come le medicine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dall’invito alle "collette", Ascari imbarazza i 5 Stelle. E Conte ancora non parla

Leggi anche: A Monza smog (ancora) alle stelle: i divieti continuano

Leggi anche: Conte-De Bruyne, tensione alle stelle: volano parole grosse

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vi invito a visitare un bellissimo presepe creato dall'amico @LorenzoSavorani e i ragazzi di Cassanigo, Faenza. - facebook.com facebook