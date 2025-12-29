Il 2025 si inserisce tra gli anni più difficili nella lunga storia della Spal, segnato da sfide sportive e momenti complessi. Dopo un percorso tra salvezza, playout e rischi di fallimento, la squadra si prepara ora alla sfida con il Mezzolara. In questo contesto, i tifosi sperano in un rilancio che possa riportare stabilità e fiducia, guardando con attenzione alle prossime partite e al futuro del club.

Il 2025 verrà ricordato come uno degli anni più neri in assoluto dell’ultracentenaria storia spallina, e c’è da scommettere che i tifosi biancazzurri non vedano l’ora di metterlo in archivio sforzandosi di immaginare un futuro migliore. Ma proviamo a ripercorrere quello che è accaduto in questi 12 mesi a tinte fosche. GENNAIO. Il successo conquistato al Porta Elisa nello scontro diretto con la Lucchese (2-3) illude la Spal, che nelle gare successive pareggia col Sestri Levante e perde col Carpi accendendo ogni campanello d’allarme possibile. FEBBRAIO. Il match casalingo col Milan Futuro ha il sapore del dentro o fuori per mister Dossena, che paga con l’esonero il ko coi rossoneri (1-2). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla salvezza ai playout al baratro del fallimento. Ora il duello col Mezzolara

