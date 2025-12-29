Dalla salvezza ai playout al baratro del fallimento Ora il duello col Mezzolara
Il 2025 si inserisce tra gli anni più difficili nella lunga storia della Spal, segnato da sfide sportive e momenti complessi. Dopo un percorso tra salvezza, playout e rischi di fallimento, la squadra si prepara ora alla sfida con il Mezzolara. In questo contesto, i tifosi sperano in un rilancio che possa riportare stabilità e fiducia, guardando con attenzione alle prossime partite e al futuro del club.
Il 2025 verrà ricordato come uno degli anni più neri in assoluto dell’ultracentenaria storia spallina, e c’è da scommettere che i tifosi biancazzurri non vedano l’ora di metterlo in archivio sforzandosi di immaginare un futuro migliore. Ma proviamo a ripercorrere quello che è accaduto in questi 12 mesi a tinte fosche. GENNAIO. Il successo conquistato al Porta Elisa nello scontro diretto con la Lucchese (2-3) illude la Spal, che nelle gare successive pareggia col Sestri Levante e perde col Carpi accendendo ogni campanello d’allarme possibile. FEBBRAIO. Il match casalingo col Milan Futuro ha il sapore del dentro o fuori per mister Dossena, che paga con l’esonero il ko coi rossoneri (1-2). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
