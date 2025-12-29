Dalla riforma del regolamento Ars al rimpasto in giunta Schifani detta la linea | Porte chiuse a Dc e a De Luca

Schifani stabilisce la direzione politica con una comunicazione chiara: il rimpasto di giunta sarà effettuato, e la sua ricandidatura a presidente della Regione è considerata un passaggio naturale, compatibile con le dinamiche romane. Intanto, dalla riforma del regolamento Ars alle posizioni su Dc e De Luca, si delineano le linee guida del suo operato, mantenendo un approccio sobrio e determinato nel definire le priorità politiche.

Il rimpasto ci sarà e sarà un atto dovuto, così come pensa sia dovuta la sua ricandidatura a presidente della Regione (Roma permettendo). Renato Schifani, che ha incontrato la stampa per gli auguri di fine anno, ha tracciato un bilancio dell'attività di governo ma ha anche preparato il terreno.

Schifani contro l'ostruzionismo in Aula: "In Sicilia serve una riforma del regolamento dell'Ars" - Il Governatore incontra la stampa a Palazzo d’Orleans per gli auguri di fine anno e annuncia l’opportunità di sottoporre una riforma che dia regole similari a quelle del Parlamento nazionale ... msn.com

Galvagno: “Il rimpasto di governo sarebbe giusto dopo tre anni” - Il presidente dell’assemblea Regionale si è concentrato anche sul rimpasto di governo: “Credo che dopo tre anni e qualche mese un rimpasto sia fisiologico e possa essere anche strategico in funzione ... livesicilia.it

Voto segreto e dichiarazioni di voto, Galvagno chiede una riforma del regolamento dell'Ars x.com

Il presidente Alberto StefaniStefani annuncia la destinazione delle risorse avanzate dai gruppi consiliari e rilancia una riforma del regolamento regionale. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

