Dalla prosa cult alla stand-up d’autore dalla danza alle grandi storie | il gennaio imperdibile del Teatro Celebrazioni
Il gennaio al Teatro Celebrazioni propone un ricco calendario di appuntamenti, spaziando dalla prosa cult alla stand-up, dalla danza alle grandi narrazioni. Dopo il Capodanno con Il vedovo, il teatro offre una programmazione varia e accessibile, pensata per soddisfare diversi gusti e interessi. Un’occasione per vivere momenti culturali di qualità in un ambiente accogliente e informativo, ideale per gli appassionati di teatro e arte.
Dopo un Capodanno all’insegna della commedia all’italiana con Il vedovo, tratto dal celebre e omonimo film di Dino Risi e con protagonista Massimo Ghini – in scena anche il 2 e 3 gennaio – il cartellone del Teatro Celebrazioni prosegue con una varietà di appuntamenti pensati per ogni tipo di pubblico. L’Epifania è dedicata alle famiglie: il 6 gennaio arriva Carolina Benvenga con Un magico Natale con Carolina. Lo spettacolo racconta una coinvolgente storia di solidarietà: di fronte a una nevicata che impedisce ai bambini di tornare a casa, la maestra Carolina mostrerà loro come la cooperazione possa trasformare un contrattempo in un ricordo prezioso e gioioso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
