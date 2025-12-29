Dal recupero dell’ex Mulino Zoli alla tensostruttura di San Clemente per la Valconca un tesoro da 4,5 milioni
L’Unione della Valconca si distingue per il ruolo di coordinamento e pianificazione territoriale, promuovendo progetti concreti per lo sviluppo locale. Tra le iniziative recenti, il recupero dell’ex Mulino Zoli e la realizzazione di una tensostruttura a San Clemente rappresentano investimenti per circa 4,5 milioni di euro. Questi interventi testimoniano l’impegno dell’ente nel valorizzare il patrimonio e migliorare i servizi della zona.
L’Unione della Valconca si afferma come soggetto strategico di coordinamento e programmazione territoriale, capace di costruire una visione condivisa di sviluppo e di tradurla in progettualità concrete. La giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato l’esito della selezione degli interventi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Un milione per recuperare l’ex Mulino Zoli - Un grande intervento da oltre 1 milione di euro complessivamente tra contributi statali e finanziamenti comunali cambierà volto all’ingresso del... ilrestodelcarlino.it
