Dal recupero dell’ex Mulino Zoli alla tensostruttura di San Clemente per la Valconca un tesoro da 4,5 milioni

L’Unione della Valconca si distingue per il ruolo di coordinamento e pianificazione territoriale, promuovendo progetti concreti per lo sviluppo locale. Tra le iniziative recenti, il recupero dell’ex Mulino Zoli e la realizzazione di una tensostruttura a San Clemente rappresentano investimenti per circa 4,5 milioni di euro. Questi interventi testimoniano l’impegno dell’ente nel valorizzare il patrimonio e migliorare i servizi della zona.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.