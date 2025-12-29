Dal progetto giovani alle Final Four | il punto del direttore Ghrielli sul Forlì Calcio 5

Il direttore Ghrielli analizza lo stato attuale del Forlì Calcio 5, passando dal progetto giovani alle Final Four. Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, è importante riflettere sui risultati ottenuti e pianificare le prossime tappe. Questa analisi offre uno sguardo sobrio e dettagliato sulla crescita della squadra e sugli obiettivi futuri, in un contesto di continuità e sviluppo.

Con la fine dell'anno solare che si avvicina, in casa Forlì Calcio 5 è tempo di bilanci, ma anche di guardare avanti. A tracciare una linea sulla prima metà di stagione, a pochi giorni da un appuntamento storico come le Final Four di Coppa Italia C1, che il club biancorosso ospiterà alla Palestra.

