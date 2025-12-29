Dal porta a porta in banca all’incontro con Silvio Berlusconi | la storia di Ennio Doris

La vicenda di Ennio Doris (1940-2021) rappresenta un esempio significativo di evoluzione sociale e imprenditoria in Italia nel secondo Novecento. Dalla sua gavetta come porta a porta in banca fino a incontrare Silvio Berlusconi, la sua esperienza riflette i cambiamenti e le opportunità del contesto economico e sociale italiano. Questa narrazione offre uno sguardo approfondito su un percorso di crescita personale e professionale nel panorama finanziario italiano.

La storia di Ennio Doris (1940-2021) è un caso di studio sulla mobilità sociale e l'imprenditoria nell'Italia del secondo Novecento. Partendo da una realtà rurale in Veneto, Doris ha costruito uno dei principali gruppi bancari europei, Banca Mediolanum, trasformando radicalmente il modo in cui il risparmio viene gestito e venduto nel nostro Paese. Non si è trattato di un successo immediato, ma di una progressione metodica iniziata con il lavoro sul campo. Dopo il diploma in ragioneria a Treviso, Doris ha iniziato la sua carriera nella Banca Antoniana di Padova, svolgendo per otto anni il ruolo di venditore porta a porta.

