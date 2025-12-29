Dal dono materiale al valore simbolico | Paviè presenta Regina del cielo

Il brand di gioielli Paviè presenta una collezione dedicata al tema della spiritualità, per dare un valore più simbolico al regalo che non sia solo materiale. Si tratta di una collezione unica che unisce stile e spiritualità: gioielli con preziose madonnine miracolose, pensate come simboli di protezione, fede e bellezza da indossare ogni giorno. Eleganti, significative, perfette come portafortuna o come dono speciale per chi ami. Il nome della collezione è “Regina del cielo” e comprende anelli, collane, bracciali e orecchini Made in Italy, realizzati in argento 925, un materiale prezioso scelto per la sua lucentezza delicata e la sua durabilità nel tempo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

