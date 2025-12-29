Il consiglio regionale ha approvato la nuova legge sulla qualità della normazione e la variante del piano di difesa della costa dall’erosione. Queste norme mirano a garantire una maggiore chiarezza e efficacia nella normativa regionale, oltre a rafforzare la tutela delle aree costiere. La decisione rappresenta un passo importante per la gestione sostenibile del territorio e delle risorse ambientali lungo la costa.

Dal consiglio regionale arriva l'ok alla legge che disciplinala qualità della normazione e alla variante del piano di difesa della costa dall’erosione. La seduta di lunedì 29 dicembre si è aperta con l'interpellanza del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Francesco Taglieri, con cui ha chiesto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Dal consiglio regionale l'ok alla nuova legge sulla qualità della normazione e alla variante del piano di difesa della costa

