Dal caso Tortora al ritorno degli 883 Le serie tv da tenere d' occhio nel 2026
Nel 2026, il panorama delle serie tv si presenta più sobrio e diversificato, con un’attenzione crescente alla qualità delle produzioni. Dal caso Tortora al ritorno degli 883, le storie da seguire sono molteplici e variegate, riflettendo un’epoca di contenuti meno sovraccarichi ma più curati. Questa tendenza segna un ritorno a un approccio più essenziale, offrendo al pubblico proposte più mirate e di livello.
Less is more. Il 2026 seriale si appresta ad essere meno carico di proposte ma all’insegna di maggior qualità e diversificazione. Staremo a vedere! Avvocato Ligas (Sky e Now, 6 marzo): ispirata al romanzo di Gianluca Ferraris Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas (ed Piemme), arriva una nuova serie legal con protagonista Luca Argentero. Ambientata a Milano, ha al centro le vicende di Lorenzo Ligas, penalista di grande talento e dalla vita sregolata che viene licenziato dal suo studio prestigioso (proprio per la sua condotta non proprio esemplare e ortodossa) e decide di occuparsi dei casi più spinosi e apparentemente senza speranza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Serie B: le squadre emergenti da tenere d’occhio nel 2026
Leggi anche: I 5 personaggi tv da tenere d’occhio nel 2026 (secondo noi)
Enzo Tortora, il caso diventa una serie a Venezia: Portobello, l'arresto in piena notte e il ritorno in tv. «Dove eravamo rimasti?» - Silvia e Gaia Tortora hanno intrapreso entrambe la carriera giornalistica, difendendo la carriera e la memoria del loro amato papà Enzo Tortora. leggo.it
Enzo Tortora, il caso diventa una serie a Venezia: Portobello, l'arresto in piena notte e il ritorno in tv. «Dove eravamo rimasti?» - Alla Mostra del cinema di Venezia arriva il caso di Enzo Tortora, il celebre conduttore di Portobello vittima di uno dei casi più conosciuti di malagiustizia italiana. leggo.it
Un libro e la serie tv: perché il caso di Enzo Tortora è ancora al centro della questione giustizia - Alla Mostra del cinema di Venezia è approdato nei mesi scorsi il caso di Tortora con la serie tv “Portobello” – dal titolo di uno dei suoi programmi di successo – che sarà distribuita sulla nuova ... repubblica.it
Il caso Enzo Tortora: quando disse ai giudici “Io sono innocente. Spero dal profondo del mio cuore lo siate anche voi” #politica #giustizia - facebook.com facebook
Voi lo sapevate Nonostante l’inferno giudiziario vissuto da Enzo Tortora, i magistrati che inquisirono il giornalista fecero carriera grazie alle logiche correntizie (fatta eccezione per il giudice che lo assolse…). Uno di questi venne addirittura eletto all’interno de x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.