Nel 2026, il panorama delle serie tv si presenta più sobrio e diversificato, con un’attenzione crescente alla qualità delle produzioni. Dal caso Tortora al ritorno degli 883, le storie da seguire sono molteplici e variegate, riflettendo un’epoca di contenuti meno sovraccarichi ma più curati. Questa tendenza segna un ritorno a un approccio più essenziale, offrendo al pubblico proposte più mirate e di livello.

Less is more. Il 2026 seriale si appresta ad essere meno carico di proposte ma all’insegna di maggior qualità e diversificazione. Staremo a vedere! Avvocato Ligas (Sky e Now, 6 marzo): ispirata al romanzo di Gianluca Ferraris Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas (ed Piemme), arriva una nuova serie legal con protagonista Luca Argentero. Ambientata a Milano, ha al centro le vicende di Lorenzo Ligas, penalista di grande talento e dalla vita sregolata che viene licenziato dal suo studio prestigioso (proprio per la sua condotta non proprio esemplare e ortodossa) e decide di occuparsi dei casi più spinosi e apparentemente senza speranza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dal caso Tortora al ritorno degli 883. Le serie tv da tenere d'occhio nel 2026

Leggi anche: Serie B: le squadre emergenti da tenere d’occhio nel 2026

Leggi anche: I 5 personaggi tv da tenere d’occhio nel 2026 (secondo noi)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Enzo Tortora, il caso diventa una serie a Venezia: Portobello, l'arresto in piena notte e il ritorno in tv. «Dove eravamo rimasti?» - Silvia e Gaia Tortora hanno intrapreso entrambe la carriera giornalistica, difendendo la carriera e la memoria del loro amato papà Enzo Tortora. leggo.it

Enzo Tortora, il caso diventa una serie a Venezia: Portobello, l'arresto in piena notte e il ritorno in tv. «Dove eravamo rimasti?» - Alla Mostra del cinema di Venezia arriva il caso di Enzo Tortora, il celebre conduttore di Portobello vittima di uno dei casi più conosciuti di malagiustizia italiana. leggo.it

Un libro e la serie tv: perché il caso di Enzo Tortora è ancora al centro della questione giustizia - Alla Mostra del cinema di Venezia è approdato nei mesi scorsi il caso di Tortora con la serie tv “Portobello” – dal titolo di uno dei suoi programmi di successo – che sarà distribuita sulla nuova ... repubblica.it

Il caso Enzo Tortora: quando disse ai giudici “Io sono innocente. Spero dal profondo del mio cuore lo siate anche voi” #politica #giustizia - facebook.com facebook

Voi lo sapevate Nonostante l’inferno giudiziario vissuto da Enzo Tortora, i magistrati che inquisirono il giornalista fecero carriera grazie alle logiche correntizie (fatta eccezione per il giudice che lo assolse…). Uno di questi venne addirittura eletto all’interno de x.com