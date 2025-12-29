Dal Capodanno all’Epifania | tutti gli eventi in Valtrebbia e dintorni

Dal Capodanno all’Epifania, la Valtrebbia e i suoi dintorni offrono numerosi eventi e iniziative per tutte le età. Ogni sabato, l’Oratorio di Gossolengo, in via Marconi 85, rimane aperto dalle 20:30 alle 22:30, offrendo un’occasione di incontro e svago per i ragazzi delle medie, accompagnati dagli educatori di Educatori di Strada. Un’occasione per vivere il territorio in modo semplice e condiviso durante le festività.

Ogni sabatoOratorio di Gossolengo apertodalle ore 20,30 alle 22,30Gossolengo, via Marconi 85Per Oratori Aperti, per i ragazzi delle medie con educatori di Educatori di Strada.Info Davide Delbò 324 7882848 Dal 1° novembre al 6 gennaioNatale a BobbioBobbio, centro storico«Lotteria con lo shopping. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Dal Capodanno all’Epifania: tutti gli eventi in Valtrebbia e dintorni Leggi anche: Cosa fare a Capodanno 2026 a Torino e dintorni: gli eventi da non perdere Leggi anche: Concerti Capodanno 2025-2026 in piazza e in tv: tutti gli eventi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capodanno 2026 a Venezia: eventi, spettacoli e tradizioni da vivere in laguna - Una notte tra fuochi d’artificio sul Bacino di San Marco, serate in piazza, cenoni e riti tradizionali: Venezia saluta così il 2025 e accoglie il 2026. siviaggia.it

Capodanno 2026: da Roma a Napoli, tutti i concerti nelle principali piazze italiane - Tutti i nomi dei protagonisti e lo stop di Milano ai concerti in piazza Duomo. ildigitale.it

Capodanno 2026 a Milano: tanti eventi rendono la festa indimenticabile - Niente concertone in Duomo ma tanti eventi nei quartieri: ecco come Milano ha organizzato il Capodanno 2026 tra musica, teatro e feste diffuse ... siviaggia.it

COMUNICAZIONE di SERVIZIO: durante i "ponti" di Capodanno e dell'Epifania, l'unico giorno che mi rimane ancora disponibile per escursioni guidate è venerdì 2 gennaio. Affrettatevi a prenotare al +37379679434 - facebook.com facebook

Feste polari da #Capodanno all' #Epifania, le previsioni di #Giuliacci #meteo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.