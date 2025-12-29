Dal 1° gennaio 2026, la Bulgaria entrerà ufficialmente nell’area euro, dopo l’approvazione del Consiglio dell’Unione europea avvenuta l’8 luglio 2025. La valuta bulgara, il lev, sarà sostituita dall’euro, con un tasso di conversione fisso di 1 euro = 1,95583 lev. Questa decisione rappresenta un passo importante per l’integrazione economica del paese nell’Unione europea.

La Bulgaria entrerà ufficialmente nell’area dell’euro il 1° gennaio 2026. La decisione è stata approvata dal Consiglio dell’Unione europea l’8 luglio 2025, con la fissazione del tasso di conversione irrevocabile: 1 euro varrà 1,95583 lev, lo stesso livello a cui la valuta bulgara è ancorata da anni. Il paese diventerà così il 21° membro dell’eurozona. L’ingresso non arriva all’improvviso. La Bulgaria aveva aderito agli Accordi europei di cambio (AEC II) il 10 luglio 2020, avviando il percorso di convergenza richiesto per l’adozione della moneta unica. Da allora il lev ha mantenuto una parità stabile con l’euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Dal 2026 un nuovo Paese entra nell’euro: ecco quale

