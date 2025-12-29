Dagli occhi spaccanti al presunto tradimento di Fedez e i video intimi rubati a Stefano De Martino | tutti i gossip più chiacchierati del 2025

Nel corso del 2025, il mondo dello spettacolo ha visto emergere diverse vicende di interesse pubblico, tra rotture, episodi di hacking e presunti tradimenti. Questi eventi, spesso al centro delle cronache, hanno coinvolto personaggi noti, portando alla luce aspetti privati che hanno catturato l’attenzione dei media e del pubblico. Di seguito, un riepilogo delle vicende più discusse dell’anno, analizzando il contesto e le conseguenze di questi episodi.

Raoul Bova si sfoga sul caso "occhi spaccanti": "Il mio audio più virale delle guerre" - L'attore Raoul Bova è tornato a parlare del caso degli audio diffusi senza il suo consenso, che hanno svelato la relazione con la modella Martina Ceretti. gazzetta.it

Raoul Bova: «Per l'audio sugli "occhi spaccanti" ho subito un'uccisione pubblica. Mi hanno trattato come un appestato, mi sono sentito solo» - Tra gli argomenti più chiacchierati dell'estate appena trascorsa ci sono stati gli audio inviati da Raoul Bova alla ventitreenne Martina Ceretti. vanityfair.it

“Tornanza”, “droga degli zombie”, “allucinazione dell’intelligenza artificiale”, “ingiocabile”, “pro-Pal”, “occhi spaccanti”. Questi alcuni dei neologismi raccolti nel “libro dell’anno Treccani 2025”, il volume che, come ogni anno, si occupa di riassumere i 365 giorni - facebook.com facebook

Da “occhi spaccanti” a “romantasy”: i neologismi e le nuove parole del 2025 per la Treccani illibraio.it/news/narrativa… @Treccani x.com

