Da Una battaglia dopo l’altra a Un semplice incidente | i migliori film del 2025

Il cinema del 2025 si è distinto per un approccio riflessivo e realistico, affrontando temi attuali e complessi. Attraverso opere che spaziano da storie di conflitto a riflessioni sul quotidiano, i migliori film dell’anno offrono uno sguardo critico sulla società contemporanea, mantenendo un equilibrio tra analisi sociale e narrazione autentica. Un panorama cinematografico che invita a riflettere senza enfasi, mantenendo sobrietà e profondità.

Un cinema che guarda al presente analizzandone istanze ed idiosincrasie, continuando a confrontarsi con le macerie del Sogno americano a vari livelli, ma anche con la risonanza del Medio Oriente e le questioni geopolitiche, è quello che ha caratterizzato il 2025. Un anno che ha visto la conferma di grandi autori (P.T. Anderson, Aster, per fare alcuni nomi), ma anche di un'attenzione sempre più crescente verso l'animazione, quella orientale in particolare. Tra i migliori film dell'anno, è necessario segnalare " Una battaglia dopo l'altra " di Paul Thomas Anderson. Bob Ferguson ( Leonardo DiCaprio ), rivoluzionario in pensione, è in cerca della figlia adolescente, Willa, a sua volta braccata dal colonnello Lockjaw, che deve regolare i conti con il passato prima di entrare a far parte di un movimento separatista devoto a San Nicola.

