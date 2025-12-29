Da pastore a scultore quella di Lorenzo Reina è stata una vita straordinaria Io lo conoscevo bene

Lorenzo Reina, passato dal ruolo di pastore a quello di scultore, ha condotto una vita ricca di interessi e cambiamenti. Conosciuto personalmente, la sua scomparsa improvvisa ci ha colti di sorpresa. Aveva 65 anni ed è stato trovato senza vita sabato mattina dal figlio Libero nella sua casa di campagna vicino al teatro. La sua perdita lascia un vuoto nel mondo culturale e artistico che amava.

Con una morte improvvisa ci ha lasciati Lorenzo Reina. Aveva 65 anni. E’ stato trovato senza vita sabato mattina dal figlio Libero nella casa di campagna vicina al suo teatro. Lorenzo, lo conoscevo bene. Con lui ho organizzato alcuni eventi nel suo teatro e istituito un premio ‘Ai talenti umbratili’. Un uomo straordinario, con una storia straordinaria che è stata raccontata tante volte e sempre con stupore. Da pastore a scultore e ritorno. Ha disseminato nelle piazze dei comuni siciliani molte sue sculture e soprattutto ha popolato la sua campagna di statue gigantesche e in ultimo, ci stava ancora lavorando per gli ultimi particolari, il monumento alla ‘Grande madre’ in cui uno stretto corridoio introduce il visitatore in un ambiente dominato da una roccia attorno alla quale avviene la meditazione, scandita dal gocciolio di un’acqua lustrale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da pastore a scultore, quella di Lorenzo Reina è stata una vita straordinaria. Io lo conoscevo bene Leggi anche: Io lo conoscevo bene: L’ascesa di Roberto Fico come autobiografia del nazional-populismo meridionale Leggi anche: Trovato morto Lorenzo Reina, l’artista pastore che costruì il Teatro Andromeda ad Agrigento: a scoprire il corpo suo figlio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Addio a Lorenzo Reina, l'artista pastore che creò il Teatro Andromeda in Sicilia; Addio LORENZO REINA, pastore visionario; Addio a Lorenzo Reina, il pastore-scultore che ha fatto nascere il Teatro Andromeda nei Monti Sicani; Morto Lorenzo Reina, l'artista pastore che costruì il Teatro Andromeda ad Agrigento. Trovato dal figlio. Trovato morto Lorenzo Reina, l’artista pastore che costruì il Teatro Andromeda ad Agrigento: a scoprire il corpo suo figlio - Il corpo dell'artista e pastore 65enne è stato scoperto dal figlio nella sua casa di campagna a Santo Stefano di Quisquina ... ilfattoquotidiano.it

Morto Lorenzo Reina, l'artista pastore che costruì il Teatro Andromeda ad Agrigento. Trovato dal figlio - Reina ha creato uno dei teatri più spettacolari al mondo: una suggestiva opera d'arte a cielo aperto ... corriere.it

Morto Lorenzo Reina, l'artista pastore che costruì il Teatro Andromeda a S. Stefano di Quisquina - Scultore visionario e poetico aveva creato un'opera unica e magica che richiamava turisti da tutto il mondo. lasicilia.it

Addio a Lorenzo Reina, il pastore artista del Teatro Andromeda https://www.corrierenazionale.net/2025/12/28/addio-a-lorenzo-reina-il-pastore-artista-del-teatro-andromeda/ Lorenzo Reina, scultore e pastore visionario di Santo Stefano Quisquina, è stato trova - facebook.com facebook

Addio a Lorenzo Reina, pastore e scultore. Il mio ricordo sul Messaggero x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.