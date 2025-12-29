Da Palazzo Ducale a Cava Viti Le richieste di Italia nostra

Italia nostra ha chiesto un incontro con il neo presidente della Provincia, Roberto Valettini, per discutere di questioni ambientali di interesse locale. Il presidente Bruno Giampaoli ha espresso l’augurio di buon lavoro e ha richiesto, in tempi ragionevoli, un appuntamento per affrontare temi su cui l’associazione lavora da tempo. La richiesta si inserisce nel quadro delle attività di tutela e valorizzazione del territorio, tra Palazzo Ducale e Cava Viti.

Italia nostra chiede un incontro con il neo presidente della Provincia, Roberto Valettini. Augurando al neo eletto vertice di Palazzo Ducale buon lavoro, il presidente Bruno Giampaoli chiede in tempi ragionevolmente brevi un incontro su alcuni temi sui quali da tempo il sodalizio di ambientalisti sta lavorando. "Su alcuni temi abbiamo insistito con la precedente amministrazione provinciale senza avere un soddisfacente riscontro. Ci riferiamo – sccrive Giampaolo – innanzitutto al restauro di Palazzo Ducale. I lavori dopo otto anni sono finalmente partiti ma noi abbiamo la sensazione che procedano comunque troppo lentamente e le chiediamo di vigilare con la massima attenzione affinché i tempi, fin d'ora troppo dilatati, non subiscano ulteriori ritardi.

