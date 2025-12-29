Da Napoli alla Formula 4 il campione 15enne Raul | Mi ispiro a Verstappen
Da Napoli alla Formula 4, il giovane pilota Raul, appena 15enne, si distingue per la determinazione e il talento. Ispirato da Verstappen, il ragazzo sogna di arrivare in Formula 1, coltivando la passione per la velocità e la competizione. Raul sottolinea l’importanza di seguire i propri sogni, valorizzando le radici partenopee come fonte di ispirazione e stimolo nel percorso sportivo.
«Oltre ad essere fortunato perché sto coltivando la mia passione nello sport, lo sono anche ad essere nato in questa meravigliosa città, da cui invito i miei coetanei a non.
