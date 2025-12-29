Da infermiere a imprenditore agricolo in Cile la storia di Francesco | In Italia ero sfruttato e sottopagato

Francesco, ex infermiere italiano, ha deciso di cambiare vita trasferendosi in Cile, dove ha avviato un’attività agricola. La sua esperienza in Italia era caratterizzata da condizioni di lavoro difficili e salari bassi. Ora, nel contesto agricolo cileno, ha trovato una nuova opportunità di crescita e soddisfazione, dimostrando come un cambiamento possa portare a una svolta personale e professionale. La sua storia offre uno sguardo sulle sfide e le possibilità di un percorso di trasformazione.

A Fanpage.it Francesco racconta la sua storia: "In Italia ero infermiere, sottopagato e trattato come un numero. Pensavo: 'Questo Paese non mi merita'". Da più di 10 anni vive in Cile, dove è riuscito a diventare un imprenditore agricolo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

