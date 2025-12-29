Da infermiere a imprenditore agricolo in Cile la storia di Francesco | In Italia ero sfruttato e sottopagato

29 dic 2025

Francesco, ex infermiere italiano, ha deciso di cambiare vita trasferendosi in Cile per avviare un’attività agricola. La sua esperienza in Italia era caratterizzata da condizioni di lavoro dure e salari bassi. In questa intervista su Fanpage.it, egli condivide il percorso di trasformazione, riflettendo sulle motivazioni che lo hanno spinto a cambiare approccio e a cercare nuove opportunità all’estero.

A Fanpage.it Francesco racconta la sua storia: "In Italia ero infermiere, sottopagato e trattato come un numero. Pensavo: 'Questo Paese non mi merita'". Da più di 10 anni vive in Cile, dove è riuscito a diventare un imprenditore agricolo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

