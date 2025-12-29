Da infermiere a imprenditore agricolo in Cile la storia di Francesco | In Italia ero sfruttato e sottopagato

Francesco, ex infermiere italiano, ha deciso di cambiare vita trasferendosi in Cile per avviare un’attività agricola. La sua esperienza in Italia era caratterizzata da condizioni di lavoro dure e salari bassi. In questa intervista su Fanpage.it, egli condivide il percorso di trasformazione, riflettendo sulle motivazioni che lo hanno spinto a cambiare approccio e a cercare nuove opportunità all’estero.

Dopo oltre sedici anni e undici processi, l’imprenditore barese Gianpaolo Tarantini, balzato tra il 2008 e il 2009 agli onori delle cronache soprattutto per aver portato escort alle cene nelle residenze private dell’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.