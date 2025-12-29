Dà in escandescenze al dormitorio si scaglia contro gli operatori e gli agenti di polizia
Durante un episodio al dormitorio comunale di Latina, una persona ha causato disordini, scagliandosi contro gli operatori e le forze dell'ordine. L’individuo ha aggredito un altro ospite e, in preda alla rabbia, ha lanciato una bottiglia, creando caos e tensione nella struttura.
Ha creato disordini al dormitorio comunale di Latina, aggredendo un connazionale e lanciandogli contro una bottiglia. Per questa ragione è stato richiesto nella struttura l'intervento delle forze dell'ordine e l'uomo, cittadino di nazionalità tunisina classe 1996, era stato allontanato.Nella. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
