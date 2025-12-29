Dà in escandescenze al dormitorio si scaglia contro gli operatori e gli agenti di polizia

Durante un episodio al dormitorio comunale di Latina, una persona ha causato disordini, scagliandosi contro gli operatori e le forze dell'ordine. L’individuo ha aggredito un altro ospite e, in preda alla rabbia, ha lanciato una bottiglia, creando caos e tensione nella struttura.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.