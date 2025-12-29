Da Favara a Canicattì per una visita medica 50enne narese però si allontana | arrestato per evasione

Un uomo di 50 anni di Naro, accompagnato all'ospedale vecchio di Canicattì per una visita medica, è stato arrestato per evasione dopo aver lasciato senza autorizzazione la struttura. L’episodio si è verificato durante il trasferimento, quando il paziente si è allontanato improvvisamente, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Viene portato - dietro autorizzazione - all'ospedale vecchio di Canicattì per una visita medica. In maniera fulminea, si allontana e sparisce nel nulla. Cinquantenne narese, agli arresti domiciliari in una comunità di Favara, viene denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento, per.

