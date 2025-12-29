Cure non urgenti | anche durante le feste al 116117 risponde la guardia medica

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che, anche durante le festività natalizie e di fine anno, il servizio di guardia medica al numero 116117 continuerà a garantire assistenza per le cure non urgenti su tutto il territorio. Il servizio di continuità assistenziale rimane operativo nei giorni festivi, prefestivi e nelle ore notturne, assicurando supporto sanitario alla popolazione anche durante le festività.

Pisa, 29 dicembre 2025 - L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che anche durante le festività natalizie e di fine anno il servizio di continuità assistenziale per le cure non urgenti resterà regolarmente attivo su tutto il territorio di competenza, garantendo assistenza sanitaria alla popolazione nei giorni festivi, prefestivi e nelle ore notturne. Il riferimento unico per contattare quella che fino a qualche anno fa era conosciuta come guardia medica è il numero 116117, valido su tutto il territorio regionale. Si tratta di un numero ormai consolidato, gratuito e attivo 24 ore su 24, al quale i cittadini sono invitati a rivolgersi ogni volta che abbiano bisogno di una consulenza sanitaria non urgente, soprattutto durante i giorni di festa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

