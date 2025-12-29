Cuneo l' overturism blocca Prato Nevoso
A Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, si è resa necessaria la chiusura della strada verso le piste da sci a causa dell'eccessivo afflusso di visitatori. L'overtourism ha creato disagi e problematiche logistiche, evidenziando le sfide legate alla gestione delle destinazioni turistiche in periodi di alta affluenza. La situazione richiede interventi per garantire la sicurezza e il rispetto del territorio.
Prato Nevoso (Cuneo), tutti bloccati per colpa dell'overtourism: chiusa la strada che porta alle piste da sci. La decisione della Provincia di Cuneo e dal Comune di Frabosa Sottana dopo l'enorme afflusso di sciatori per le feste. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Cuneo, un metro di neve in poche ore: Prato Nevoso imbiancata
Leggi anche: Super nevicata in Piemonte, a Prato Nevoso si superano i tre metri: il video dall’auto
L'overtourism blocca Prato Nevoso: chiusa la strada che porta alle piste da sci - Decisione della Provincia di Cuneo e dal Comune di Frabosa Sottana per la provinciale 237, che sale verso le stazioni sciistiche di Prato Nevoso e Artesina. torino.corriere.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.