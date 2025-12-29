Cuneo l' overturism blocca Prato Nevoso

A Prato Nevoso, in provincia di Cuneo, si è resa necessaria la chiusura della strada verso le piste da sci a causa dell'eccessivo afflusso di visitatori. L'overtourism ha creato disagi e problematiche logistiche, evidenziando le sfide legate alla gestione delle destinazioni turistiche in periodi di alta affluenza. La situazione richiede interventi per garantire la sicurezza e il rispetto del territorio.

