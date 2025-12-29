Cumulo di rifiuti davanti l' ingresso del cimitero
Sono stati segnalati cumuli di rifiuti davanti all’ingresso del cimitero di via San Cosimo. La presenza di spazzatura accumulata rappresenta una problematica di decoro e igiene pubblica per i cittadini e le persone che si recano nel luogo. La situazione richiede un intervento tempestivo per garantire la pulizia e il rispetto delle norme di tutela ambientale.
Cumuli di rifiuti a pochi passi da uno degli ingressi del Gran Camposanto. Questa la situazione segnalataci da un lettore e riguarda con esattezza via San Cosimo. Diversi i sacchetti lasciati direttamente in strada da chi non rispetta le regole. Non certo un bel biglietto da visita per chi si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
