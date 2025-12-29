Sono stati segnalati cumuli di rifiuti davanti all’ingresso del cimitero di via San Cosimo. La presenza di spazzatura accumulata rappresenta una problematica di decoro e igiene pubblica per i cittadini e le persone che si recano nel luogo. La situazione richiede un intervento tempestivo per garantire la pulizia e il rispetto delle norme di tutela ambientale.

Cumuli di rifiuti a pochi passi da uno degli ingressi del Gran Camposanto. Questa la situazione segnalataci da un lettore e riguarda con esattezza via San Cosimo. Diversi i sacchetti lasciati direttamente in strada da chi non rispetta le regole. Non certo un bel biglietto da visita per chi si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Cumulo di rifiuti davanti l'ingresso del cimitero

