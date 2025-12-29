Carlos Cuesta, poco prima di compiere 30 anni, ha scelto di lasciare l’Atlético Madrid, un passaggio difficile e significativo nella sua carriera. Ora, alla guida del Parma, è il più giovane allenatore in Serie A dal 1939. Questa decisione segna un nuovo capitolo professionale, evidenziando la sua determinazione e il desiderio di crescere nel calcio italiano.

Carlos Cuesta, poco prima di compiere 30 anni, ha preso le redini de l Parma ed è diventato il più giovane allenatore in Serie A dal 1939. Il suo segreto? Era un calciatore mediocre ma l’allenamento lo aveva nel sangue. Poi lo hanno affascinato un po’ la preparazione maniacale, un po’ la guida di Arteta e l’Arsenal nel cui spogliatoio è cresciuto curando lo sviluppo individuale. Aveva 25 anni all’epoca ma i giocatori più esperti lo hanno accolto subito con entusiasmo**; la clip di “ All or Nothing ” in cui illustra in modo vivace ma conciso a Ben White le sue qualità “di livello mondiale” è un esempio ampiamente disponibile del suo talento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cuesta: «Lasciare l’Atlético è stata la decisione più difficile della mia vita»

Leggi anche: Cuesta: "Lasciare l’Arsenal per il Parma la scelta più difficile della mia vita"

Leggi anche: Cuesta fa entrare Oristanio, ma lo toglie dopo 17 minuti: “La decisione più sofferta della mia vita”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

#Cuesta: «Lasciare l’Atlético è stata la decisione più difficile della mia vita» L'intervista al tecnico spagnolo, il più giovane della Serie A, cresciuto nell'ombra dell'allenatore dell'#Arsenal. Oggi vuole salvare il #Parma. https://www.ilnapolista.it/2025/12/cuesta-la - facebook.com facebook