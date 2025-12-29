crypto e calcio fanno affari per 240 milioni

Negli ultimi anni, le criptovalute hanno consolidato la loro presenza nel mondo dello sport, in particolare nel calcio. Con investimenti e sponsorizzazioni che raggiungono i 240 milioni di euro, il settore si sta evolvendo come un'importante opportunità commerciale. Questa evoluzione riflette un crescente interesse tra club, sponsor e tifosi, segnando un nuovo capitolo nell'integrazione tra finanza digitale e sport professionistico.

Le criptovalute sono entrate nello sport, passando dagli esperimenti di nicchia a un fenomeno ormai consolidato su scala globale. Secondo il report Market Place di Sport-Quake, la spesa in sponsorizzazioni sportive nella stagione 2024-2025 da parte di brand cripto è di circa 565 milioni di dollari, e cresce del 20% anno su anno. Il calcio assorbe quasi la metà del totale, 243 milioni, con 20 dei 34 nuovi accordi concentrati proprio in questa disciplina. Gli investitori più attivi sono Crypto.com (213 milioni di dollari), Coinbase, Okx e Gate.io. La Stampa ha dedicato un approfondimento sul tema oggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Da sponsor a investitori, il mondo delle crypto sempre più nel calcio: giro d'affari da 240 milioni - In Italia sono presenti due brand come Tether e House of Doge che sono, rispettivamente, secondo azionista della Juventus e proprietario della Triestina. calcioefinanza.it