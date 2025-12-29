Cronache di Spogliatoio conquista i diritti esclusivi della Supercoppa Spagna gratis su YouTube

Cronache di Spogliatoio ottiene i diritti esclusivi per la trasmissione gratuita della Supercoppa di Spagna su YouTube. L’edizione 2026, che si svolgerà a Jeddah dal 7 all’11 gennaio, vedrà protagonisti Barcellona, Real Madrid, Atlético e Athletic Club. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella diffusione del calcio internazionale in streaming gratuito, ampliando così l’accesso agli appassionati e rafforzando la presenza di Cronache nel mercato dei diritti sportivi.

Cronache di spogliatoio annuncia di aver acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva della Supercoppa di Spagna per le prossime tre edizioni della competizione. Le partite saranno trasmesse gratuitamente su YouTube e vedranno il coinvolgimento diretto della community di Cronache, protagonista fin dall'inizio di ogni traguardo del medium nato sui social network.

