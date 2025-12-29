Cronache di Spogliatoio acquista i diritti esclusivi della Supercoppa Spagna gratis su YouTube fino al 2028

Cronache di Spogliatoio ha ottenuto i diritti esclusivi per trasmettere gratuitamente su YouTube la Supercoppa di Spagna fino al 2028. La collaborazione coprirà le edizioni del 2026, 2027 e 2028, garantendo agli appassionati un accesso diretto e gratuito agli eventi più importanti della competizione. Questa acquisizione rafforza l’impegno di Cronache di Spogliatoio nel fornire contenuti sportivi di qualità accessibili a un pubblico più ampio.

Cronache di spogliatoio annuncia di aver acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva della Supercoppa di Spagna per le prossime tre edizioni della competizione (2026, 2027, 2028). Le partite saranno trasmesse gratuitamente su YouTube e vedranno il coinvolgimento diretto della community di Cronache, protagonista fin dall’inizio di ogni traguardo del medium nato sui social network. . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - Cronache di Spogliatoio acquista i diritti esclusivi della Supercoppa Spagna gratis su YouTube fino al 2028 Leggi anche: Cronache di Spogliatoio conquista i diritti esclusivi della Supercoppa Spagna gratis su YouTube Leggi anche: DAZN acquista i diritti della Copa del Rey in diretta fino al 2029 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Cronache di Spogliatoio, i diritti esclusivi per i prossimi tre anni della Supercoppa di Spagna: sarà gratis su YouTube; Cronache di Spogliatoio acquisisce i diritti esclusivi della Supercoppa di Spagna; Cronache di spogliatoio acquisisce i diritti esclusivi della Supercoppa di Spagna per le prossime tre edizioni; Supercoppa di Spagna in esclusiva e gratis su Cronache di Spogliatoio: ufficiale l'accordo per le prossime 3 edizioni. Cronache di Spogliatoio conquista i diritti esclusivi della Supercoppa Spagna gratis su YouTube - L’edizione 2026 vola a Jeddah con Barcellona, Real Madrid, Atlético e Athletic... digital-news.it

Cronache di Spogliatoio, i diritti esclusivi per i prossimi tre anni della Supercoppa di Spagna: sarà gratis su YouTube - Cronache di Spogliatoio, i diritti esclusivi per i prossimi tre anni della Supercoppa di Spagna: sarà gratis su YouTube. igizmo.it

Cronache di Spogliatoio acquisisce i diritti esclusivi della Supercoppa di Spagna - media sportivo nato sui social e controllato da Carlo De Benedetti con GEDI socio di minoranza, insieme ai calciatori Cigarini e Cronache di Spogliatoio - msn.com

A Cronache di Spogliatoio hanno citato il giocatore nerazzurro tra i migliori di questa prima parte di stagione - facebook.com facebook

Gianni Infantino ha aperto a delle riforme: sotto osservazione fuorigioco, VAR e perdite di tempo #cronachedispogliatoio (1/6) x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.