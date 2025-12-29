Crollo alla Stazione SMN Semplici Gruppo Funaro | Servono responsabilità chiare e misure preventive

Dopo il crollo di una porzione di intonaco alla stazione di Santa Maria Novella, Marco Semplici, consigliere comunale di Funaro Sindaca, sollecita responsabilità chiare e misure preventive. È importante che le autorità convochino i vertici di Grandi Stazioni per fare chiarezza sui lavori precedenti e garantire la sicurezza dell’infrastruttura. La questione richiede attenzione e un’analisi accurata per prevenire futuri incidenti.

Dopo il crollo di una porzione di intonaco nella stazione di Santa Maria Novella, il consigliere comunale Marco Semplici del gruppo civico Funaro Sindaca chiede alla prima cittadina di convocare i vertici di Grandi Stazioni per chiedere chiarimenti soprattutto alla luce dei lavori che seguirono.

