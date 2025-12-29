Crolli a Bagnoli e via Toledo gli architetti | A Napoli la prevenzione è opzionale

Recenti crolli a Bagnoli e via Toledo evidenziano la necessità di interventi efficaci per la sicurezza urbana a Napoli. Secondo gli architetti e le autorità di protezione civile, è fondamentale adottare controlli regolari e una prevenzione continua per evitare rischi futuri. La tutela del patrimonio edilizio e dei cittadini richiede un impegno costante e una cultura della sicurezza che non può essere lasciata al caso.

Cerbone (Ordine Architetti e Protezione civile): «Servono attenzione costante, controlli seri e la consapevolezza che la sicurezza urbana non è un tema da commenti indignati». NAPOLI. «Quanto accaduto a Bagnoli e in Via Toledo nelle ultime ore non può essere liquidato come una semplice fatalità». A sottolinearlo è Antonio Cerbone, tesoriere dell'Ordine degli Architetti di Napoli.

