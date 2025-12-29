Cristiano Ronaldo vince il premio per il Medio Oriente e afferma di essere sulla buona strada per raggiungere i 1000 gol

Cristiano Ronaldo è stato riconosciuto come Giocatore dell’anno del Medio Oriente durante una cerimonia a Dubai. Con questa premiazione, il calciatore portoghese si avvicina sempre di più all’obiettivo di raggiungere i 1000 gol in carriera, confermando il suo ruolo di figura di spicco nel calcio internazionale. La sua costanza e determinazione continuano a caratterizzare il percorso professionale di uno dei atleti più noti al mondo.

2025-12-28 21:59:00 Giorni caldissimi in redazione! Cristiano Ronaldo ha promesso di raggiungere il traguardo dei 1000 gol dopo essere stato nominato Giocatore dell’anno del Medio Oriente durante una cerimonia tenutasi questa sera a Dubai. Il 40enne è a 44 gol dal raggiungere la quarta cifra dopo aver segnato un’altra doppietta per l’Al-Nassr nella vittoria per 3-0 sull’Al-Akhdoud ieri pomeriggio. Ronaldo ha recentemente firmato un nuovo contratto che lo manterrà nel club dell’Arabia Saudita fino al 2027 e l’ex stella del Manchester United e del Real Madrid è fiducioso che continuerà a segnare gol a condizione che rimanga in forma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

