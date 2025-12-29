Cristiano Ronaldo e l'orologio extra-lusso che può comprare lavorando un solo giorno

Cristiano Ronaldo ha recentemente indossato un orologio di alta gamma durante i Globe Soccer Awards, un accessorio che sottolinea il suo stile e il suo successo. Questo orologio extra-lusso, dal valore significativo, può essere acquistato lavorando un solo giorno, evidenziando il potere del lusso e della prestigiosa immagine che Ronaldo rappresenta. Un esempio di come il mondo dello sport e dell'eleganza si incontrino.

CR7 s'è presentato alla cerimonia dei Globe Soccer Awards indossando un accessorio che in pochi possono permettersi. E non è nemmeno il più costoso della sua collezione di cronografi esclusivi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

