Cristiano Ronaldo e l'orologio extra-lusso che può comprare lavorando un solo giorno

Cristiano Ronaldo ha recentemente indossato un orologio di alta gamma durante i Globe Soccer Awards, un accessorio che sottolinea il suo stile e il suo successo. Questo orologio extra-lusso, dal valore significativo, può essere acquistato lavorando un solo giorno, evidenziando il potere del lusso e della prestigiosa immagine che Ronaldo rappresenta. Un esempio di come il mondo dello sport e dell'eleganza si incontrino.

Cristiano Ronaldo ai Globe Soccer Awards con un orologio da capogiro: ecco i dettagli del lusso - Ecco i dettagli Abituato a brillare sui campi di calcio, Cristiano Ronaldo h ... calcionews24.com

Cristiano Ronaldo: l'orologio da 700.000 euro e la sfida dei 1000 gol - Cristiano Ronaldo punta a quota mille gol: «Voglio arrivarci prima di smettere, Inshallah». it.blastingnews.com

Cristiano Ronaldo fissa gli obiettivi: "Voglio arrivare a 1000 goal e diventare il giocatore con più trofei nella storia" - facebook.com facebook

In occasione dei Globe Soccer Awards a Dubai Novak Djokovic ha ricevuto da Cristiano Ronaldo un premio in onore della la sua longevità e la capacità di ispirare milioni di persone Nole sul palco ha ricambiato le parole di stima di Cristiano #Ronaldo #D x.com

