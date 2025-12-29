Cristiano Ronaldo ai Globe Soccer Awards con un orologio da capogiro | ecco i dettagli del lusso

Cristiano Ronaldo ha partecipato ai Globe Soccer Awards a Dubai indossando un esclusivo orologio dal valore stimato di circa 700mila euro. Questo dettaglio, oltre a sottolineare il suo stile raffinato, evidenzia l’attenzione del calciatore verso i dettagli del lusso. L’evento ha attirato l’attenzione non solo per le premiazioni, ma anche per le scelte di stile di Ronaldo, che continuano a rappresentare un esempio di eleganza e prestigio.

Cristiano Ronaldo continua a 'brillare' non solo in campo. A Dubai si è fatto notare con un orologio da circa 700mila euro. Ecco i dettagli Abituato a brillare sui campi di calcio, Cristiano Ronaldo ha catturato l'attenzione anche ai Globe Soccer Awards di Dubai, questa volta per un dettaglio di lusso al suo polso. L'attaccante .

Cristiano Ronaldo: “Smetterò solo dopo aver segnato 1000 gol” - Cristiano Ronaldo ha espresso la sua determinazione a segnare 1. msn.com

Cristiano Ronaldo: l'orologio da 700.000 euro e la sfida dei 1000 gol - Cristiano Ronaldo punta a quota mille gol: «Voglio arrivarci prima di smettere, Inshallah». it.blastingnews.com

In occasione dei Globe Soccer Awards a Dubai Novak Djokovic ha ricevuto da Cristiano Ronaldo un premio in onore della la sua longevità e la capacità di ispirare milioni di persone Nole sul palco ha ricambiato le parole di stima di Cristiano #Ronaldo #D x.com

Un altro riconoscimento per Novak Nel gala di Dubai di Globe Soccer, il serbo ha ricevuto da Cristiano Ronaldo la prima edizione di questo premio alla carriera - facebook.com facebook

