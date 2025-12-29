Cristiano De André compie 63 anni gli auguri dell' ex Alba Parietti | Amico fragile e forte

Il 29 dicembre, Cristiano De André compie 63 anni. Figlio del noto cantautore Fabrizio De André, ha condiviso recentemente dettagli sulla sua infanzia e il rapporto con il padre. Tra gli auguri ricevuti, anche quelli dell'ex artista Alba Parietti, che lo ha definito “amico fragile e forte”. La ricorrenza segna un momento di riflessione sulla sua carriera e sulla sua vita, apprezzata da amici e fan.

