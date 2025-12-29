Cristiano De André compie 63 anni gli auguri dell' ex Alba Parietti | Amico fragile e forte

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 dicembre, Cristiano De André compie 63 anni. Figlio del noto cantautore Fabrizio De André, ha condiviso recentemente dettagli sulla sua infanzia e il rapporto con il padre. Tra gli auguri ricevuti, anche quelli dell'ex artista Alba Parietti, che lo ha definito “amico fragile e forte”. La ricorrenza segna un momento di riflessione sulla sua carriera e sulla sua vita, apprezzata da amici e fan.

Oggi, lunedì 29 dicembre, Cristiano De André spegne 63 candeline. Il cantautore genovese, figlio di Fabrizio, che di recente ha raccontato qui la sua infanzia e il rapporto con suo padre, ha ricevuto gli auguri di tanti amici tra cui diversi volti noti del mondo dello spettacolo.Tra questi ultimi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

cristiano de andr233 compie 63 anni gli auguri dell ex alba parietti amico fragile e forte

© Genovatoday.it - Cristiano De André compie 63 anni, gli auguri dell'ex Alba Parietti: "Amico fragile e forte"

Leggi anche: Cristiano De Andrè compie 63 anni, i figli, l'arresto, il flirt con Alba Parietti: «Papà Fabrizio era un orco, ma quando è morto sono andato in depressione»

Leggi anche: CRISTIANO DE ANDRÉ sarà in concerto con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR TEATRALE”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Cristiano De Andrè compie 63 anni, i figli, l'arresto, il flirt con Alba Parietti: «Papà Fabrizio era un orco, ma quando è morto sono andato in depressione» - Cristiano De Andrè festeggia 63 anni di una vita vissuta in bilico tra carriera - leggo.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.