Crêuza de mä a Ûtri | il presepe nell' Oratorio di Sant' Ambrogio a Voltri

L'Oratorio di Sant'Ambrogio a Voltri accoglie il presepe intitolato “Crêuza de mä a Ûtri”, che raffigura la Natività in un contesto di borgo marinaro ligure. Questo allestimento rappresenta tradizioni e atmosfere tipiche della regione, offrendo una testimonianza autentica della cultura locale. Un’occasione per riscoprire il senso del presepe attraverso un’interpretazione legata al territorio e alla storia di Voltri.

L'Oratorio di Sant'Ambrogio a Voltri ospita il presepe, chiamato “Crêuza de mä a Ûtri”, che rappresenta la Natività in un tipico borgo marinaro ligure. Partendo dalle strofe del famoso brano di De Andrè, si è dato vita a una scenografia di fantasia che fonde tanti elementi presenti nel testo con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

