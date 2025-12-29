Crêuza de mä a Ûtri | il presepe nell' Oratorio di Sant' Ambrogio a Voltri
L'Oratorio di Sant'Ambrogio a Voltri accoglie il presepe intitolato “Crêuza de mä a Ûtri”, che raffigura la Natività in un contesto di borgo marinaro ligure. Questo allestimento rappresenta tradizioni e atmosfere tipiche della regione, offrendo una testimonianza autentica della cultura locale. Un’occasione per riscoprire il senso del presepe attraverso un’interpretazione legata al territorio e alla storia di Voltri.
L'Oratorio di Sant'Ambrogio a Voltri ospita il presepe, chiamato “Crêuza de mä a Ûtri”, che rappresenta la Natività in un tipico borgo marinaro ligure. Partendo dalle strofe del famoso brano di De Andrè, si è dato vita a una scenografia di fantasia che fonde tanti elementi presenti nel testo con. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Il presepe ispirato a 'Crêuza de mä' di Fabrizio De Andrè
Leggi anche: La “Festa de le Fae” a Sant'Ambrogio di Valpolicella
Il Presepe Vivente a Panza Nell'antico borgo di Via San Gennaro Pro Loco Panza d'Ischia - facebook.com facebook
Trova un #portafogli con all'interno oltre 500 euro in contanti e consegna tutto ad una pattuglia della polizia locale. È accaduto a #Foggia. Protagonista del ritrovamento un cittadino marocchino di 46 anni, regolare sul territorio italiano e residente nella zona x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.