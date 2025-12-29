Crepe in Campania Massimiliano Manfredi nuovo presidente del Consiglio regionale Sangiuliano | Prima sconfitta per De Luca

Massimiliano Manfredi è stato eletto nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania, ottenendo 41 voti su 51 alla prima votazione. La nomina segna un cambiamento nel panorama politico locale, con commenti di Sangiuliano che definisce questa come la prima sconfitta per De Luca. La nomina di Manfredi rappresenta un importante momento di transizione per la regione e il suo operato nei prossimi mesi sarà da seguire con attenzione.

E’ Massimiliano Manfredi il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania. Alla prima votazione il consigliere del Pd ha ottenuto 41 voti su 51. Sono state sei le schede bianche, due le nulle (un voto è stato espresso per l’ex presidente della Regione Vincenzo De Luca). Dopo Pellegrino Mastella, figlio di Clemente, eletto in Consiglio, ecco un altro parente illustre assurgere al ruolo di massimo rappresentante dell’Assemblea. Il centrodestra ha votato per Manfredi, facendo emergere le divisioni della sinistra. Chi è il fratello del sindaco. Nativo di San Paolo Belsito, 52 anni, ingegnere civile, giornalista pubblicista, Manfredi è stato deputato della XVII Legislatura, nel corso della quale è stato, tra l’altro, componente delle Commissioni parlamentari “Politiche dell’Unione Europea”, “Ambiente,Territorio e Lavori pubblici”, di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre organizzazioni criminali e presidente del Comitato “infiltrazioni mafiose in ordini professionali”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

