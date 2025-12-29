Cremonese-Napoli 0-2 la forza del gruppo | Lukaku può attendere
Il Napoli conclude l’anno con una vittoria sul campo della Cremonese, consolidando la propria posizione in classifica. La sfida ha evidenziato l’importanza del lavoro di squadra e la solidità del gruppo. Con un risultato di 2-0, la squadra dimostra coesione e determinazione, lasciando aperta la possibilità di future opportunità, anche per giocatori come Lukaku, che attendono il momento giusto per contribuire al progetto.
Il tramonto dell?anno fa spesso rima con bilancio. Quello del Napoli è decisamente positivo. E non solo perché la bacheca si è arricchita di uno scudetto e una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
