Creatività e cultura in continua crescita 18mila imprese e non-profit accolgono la sfida digitale
In un contesto di costante evoluzione, Ferrara e Ravenna rafforzano il loro patrimonio culturale attraverso l’integrazione delle tecnologie digitali. Oltre 18.000 imprese e non-profit del settore adottano soluzioni innovative per valorizzare e promuovere la cultura locale. Questa trasformazione contribuisce a un sistema più dinamico e competitivo, mantenendo viva la tradizione e favorendo lo sviluppo di nuove opportunità nel panorama culturale e creativo.
Continua a crescere il valore della cultura a Ferrara e Ravenna, ma la spinta propulsiva delle tecnologie digitali sta ridisegnando profondamente il tradizionale volto del nostro sistema produttivo culturale e creativo. A trainare la filiera, infatti, è già da qualche anno l’industria dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Commercio in continua emorragia a Viterbo e provincia. Vola l'artigianato: primi in Italia per crescita di imprese
Leggi anche: Commercio in continua emorragia a Viterbo e provincia. Vola l'artigianato: primi in Italia per crescita di imprese
Premio Firenze, crescita continua. Omaggi speciali alla fiorentinità - Già, perché dietro la forte valenza simbolica del Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive ci sono in primo luogo la concretezza dei numeri, che raccontano di 469 ... lanazione.it
#MiC - La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha pubblicato in data 23.12.2025 una circolare rivolta ai musei e ai luoghi della cultura statali afferenti al MiC, con cui comunica l'intenzione di destinare risorse all’incremento - facebook.com facebook
Cultura e creatività al centro! Nuove opportunità in Europa con Creative Europe 2026 e in Italia con il fondo Cultura Cresce (151,7 mln €) per imprese e associazioni del Sud. Scopri bandi e aperture: cliclavoro.gov.it/news/trend-int… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.