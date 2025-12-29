Creatività e cultura in continua crescita 18mila imprese e non-profit accolgono la sfida digitale

In un contesto di costante evoluzione, Ferrara e Ravenna rafforzano il loro patrimonio culturale attraverso l’integrazione delle tecnologie digitali. Oltre 18.000 imprese e non-profit del settore adottano soluzioni innovative per valorizzare e promuovere la cultura locale. Questa trasformazione contribuisce a un sistema più dinamico e competitivo, mantenendo viva la tradizione e favorendo lo sviluppo di nuove opportunità nel panorama culturale e creativo.

Continua a crescere il valore della cultura a Ferrara e Ravenna, ma la spinta propulsiva delle tecnologie digitali sta ridisegnando profondamente il tradizionale volto del nostro sistema produttivo culturale e creativo. A trainare la filiera, infatti, è già da qualche anno l’industria dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

