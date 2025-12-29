CPGA Karate | nuove cinture nere FIJLKAM

Domenica 21 dicembre ad Ortona, sotto l’egida della FIJLKAM, si sono svolti gli esami regionali di Karate per le nuove cinture nere. L’evento ha rappresentato un momento importante nel percorso di crescita dei praticanti, consolidando il loro impegno e la loro preparazione. La manifestazione ha coinvolto atleti e istruttori, contribuendo a rafforzare il ruolo del Karate nella regione.

Chieti - Domenica 21 Dicembre si sono svolti ad Ortona (CH), sotto l'egida della Fijlkam - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, gli esami regionali di graduazione di Karate per il 1°, 2° e 3°; un appuntamento di grande rilievo che rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di ogni karateka. Una giornata intensa, carica di emozione, sacrificio e soddisfazione, che ha premiato anni di lavoro costante sul tatami. Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano-Karate ha presentato Loredana Cupini e Giamberardini Fabio che si sono laureati cinture nere 2° Dan con una nota di merito espressa dal Presidente del Comitato Regionale Emilio Ermano il quale ha sottolineato l'importanza dell'attività sportiva per il benessere della persona indicando Loredana e Fabio come esempi da ammirare.

