Costacurta tuona contro Conte e Marotta | Mi sembrano due boutade tutte e due

Alessandro Costacurta ha commentato l’ultima giornata di campionato, esprimendo opinioni critiche su Conte e Marotta, definendoli “boutade tutte e due”. Nel corso di Sky Calcio Club, ha anche analizzato la prestazione del Milan di Allegri, sottolineando che Nkunku rappresenta un buon giocatore. Le sue parole riflettono un’analisi equilibrata e puntuale sulla situazione attuale del calcio italiano.

SKY - Costacurta: "Conte ha fatto un capolavoro tattico nella semifinale contro il Milan" - Alessandro Costacurta, ex difensore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Sky Calcio Club", in onda su Sky Sport: "Il Milan non ha i difensori più forti della Serie A nell'uno contro uno. napolimagazine.com

Achille Costacurta, il nuovo "amuleto" del Napoli: il tifoso che non ti aspetti - Dopo due settimane decisamente pesanti per l’ambiente Napoli, scandite dallo sfogo post Bologna e dai giorni di ... gazzetta.it

CLAMOROSO: SALTA DI NUOVO MILAN-COMO A PERTH Il presidente di Lega Serie A Simonelli tuona: “Nonostante la Lega Calcio Serie A avesse seguito puntualmente e correttamente il complesso iter autorizzativo, durato diversi mesi, attraverso l’appr - facebook.com facebook

