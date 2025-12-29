Costacurta tuona contro Conte e Marotta | Mi sembrano due boutade tutte e due
Alessandro Costacurta ha commentato l’ultima giornata di campionato, esprimendo opinioni critiche su Conte e Marotta, definendoli “boutade tutte e due”. Nel corso di Sky Calcio Club, ha anche analizzato la prestazione del Milan di Allegri, sottolineando che Nkunku rappresenta un buon giocatore. Le sue parole riflettono un’analisi equilibrata e puntuale sulla situazione attuale del calcio italiano.
Alessandro Costacurta a Sky Calcio Club ha analizzato l’ultima giornata di campionato del 2025 senza lesinare critiche per il Milan di Allegri: «Secondo me Nkunku è questo: è un buon giocatore. Non lo conosco bene caratterialmente, ma mi piace: è molto tecnico, buon giocatore. Non è una punta centrale. Nel primo tempo era impossibile per lui giocare, mentre nel secondo tempo si è sbloccato lui con tutta la squadra. Nei primi cinque minuti e venti secondi di partita, il Milan ha fatto 27 passaggi tra i difensori centrali. Una volta, in spogliatoio, s’iniziava dicendo di mettere paura, pressione, buttiamola lì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
