Costacurta pungente sul film di Zalone dove recita la moglie Il video condiviso da Martina Colombari

Costacurta commenta con ironia il film di Zalone, dove recita la moglie, in un video condiviso da Martina Colombari. Pur non avendo vinto, la partecipazione di questa attrice è stata senza dubbio tra le più significative di Ballando con le Stelle 2025. Un’analisi che mette in luce il suo ruolo e l’impatto della sua presenza nello show, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sul contesto.

Checco Zalone ha scelto una data molto speciale per l’uscita di “Buen Camino” - Dimenticate cenoni e pandori: il prossimo 25 dicembre, sotto l’albero ci sarà anche Checco Zalone con Buen Camino. iodonna.it

«COSTACURTA NON CI STA: "MILAN TROPPO LENTO! 27 PASSAGGI TRA I DIFENSORI SONO TROPPI"» #Costacurta #MilanVerona #SkyCalcioClub #Allegri #Nkunku #SerieA #Tattica - facebook.com facebook

