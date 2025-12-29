Costacurta pungente sul film di Zalone dove recita la moglie Il video condiviso da Martina Colombari
Costacurta commenta con ironia il film di Zalone, dove recita la moglie, in un video condiviso da Martina Colombari. Pur non avendo vinto, la partecipazione di questa attrice è stata senza dubbio tra le più significative di Ballando con le Stelle 2025. Un’analisi che mette in luce il suo ruolo e l’impatto della sua presenza nello show, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sul contesto.
Non ha vinto ma è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di Ballando con le Stelle 2025. Martina Colombari, 50 anni, sta godendo di una riscoperta popolarità. Accanto a lei, sempre, il marito Billy Costacurta. Insieme hanno affrontato momenti duri (specialmente per la salute del. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Martina Colombari invecchiata e irriconoscibile, trasformazione per il film di Checco Zalone Buen Camino: le foto
Leggi anche: Il Buen camino di Martina. La metamorfosi dell’attrice. Colombari ’trasfigurata’ nel film di Checco Zalone
Costacurta pungente sul film di Zalone (dove recita la moglie). Il video condiviso da Martina Colombari - Il marito dell'attrice e la frecciatina indirizzata alla stampa: cosa ha detto e cosa c'entra il film "Buen Camino" ... today.it
Checco Zalone ha scelto una data molto speciale per l’uscita di “Buen Camino” - Dimenticate cenoni e pandori: il prossimo 25 dicembre, sotto l’albero ci sarà anche Checco Zalone con Buen Camino. iodonna.it
Checco Zalone torna al cinema con Buen camino
«COSTACURTA NON CI STA: "MILAN TROPPO LENTO! 27 PASSAGGI TRA I DIFENSORI SONO TROPPI"» #Costacurta #MilanVerona #SkyCalcioClub #Allegri #Nkunku #SerieA #Tattica - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.