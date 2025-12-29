Costacurta ne è certo | La Juventus non è da scudetto non ha i giocatori abbastanza forti per vincere il campionato

Costacurta ha espresso un'opinione chiara sulla situazione della Juventus, ritenendo che la squadra attuale non abbia le caratteristiche necessarie per competere e vincere lo scudetto. Secondo l'ex calciatore, la rosa non dispone dei giocatori adeguati per raggiungere l'obiettivo del titolo nazionale. Questa valutazione si inserisce nel contesto delle analisi sul cammino e le potenzialità della squadra bianconera in questa stagione.

Parla l'ex difensore. Nonostante la risalita in classifica e la terza vittoria consecutiva ottenuta contro il Pisa, il dibattito sulle reali ambizioni della Juventus divide gli opinionisti. Se da un lato i numeri di Luciano Spalletti raccontano di una squadra in netta ripresa, dall'altro resta il dubbio sulla caratura tecnica complessiva della rosa rispetto alle dirette concorrenti per il titolo. Il parere di Billy Costacurta. Negli studi di Sky Calcio Club, l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta si è espresso in modo categorico sulle possibilità dei bianconeri di cucirsi il tricolore sul petto.

