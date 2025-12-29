Billy Costacurta ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di un calciatore dell’Inter, sottolineando come la sua presenza in campo garantisca sicurezza alla squadra. Dopo la partita di ieri sera, l’ex calciatore ha evidenziato l’importanza di questo giocatore nel sistema di gioco nerazzurro, evidenziando le sue qualità e il contributo alla stabilità della squadra. Un commento che conferma il ruolo fondamentale di questo atleta nel progetto tecnico dell’Inter.

Inter News 24 Billy Costacurta ha elogiato a gran voce questo calciatore interista dopo la partita di ieri sera. Vediamo le sue parole. Dagli studi di Sky Sport, l’ex difensore plurititolato Billy Costacurta ha analizzato il prezioso successo esterno dei meneghini contro l’Atalanta. Il commentatore televisivo ha esaltato la solidità della squadra guidata da Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia, focalizzandosi su un singolo protagonista. Costacurta ha sottolineato la prova maiuscola di Manuel Akanji, il solido centrale svizzero esperto nei recuperi, definito tra i migliori in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Costacurta elogia questo calciatore interista: «Dove lo metti sta, dà molta sicurezza»

Leggi anche: Matri elogia quel calciatore bianconero: «È in grado di valorizzarsi sempre anche da solo. Spalletti? Ora da lui mi aspetto questo»

Leggi anche: Juventus, è lui la grande sorpresa del 2025 bianconero: numeri da top e prestazioni da leader. Così questo calciatore si sta preparando alla consacrazione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Achille Costacurta, nuove rivelazioni su dipendenze e genitori: "Meno male che non ho fatto il calciatore". Ed è pronto a lasciare l'Italia - La sua è stata una carriera immaginaria, mai iniziata sui campi da calcio ma giocata per anni in un terreno molto più insidioso: quello della dipendenza, del disagio mentale, delle cadute e delle ... corrieredellosport.it

Billy Costacurta, chi è marito Martina Colombari/ Dalla crisi al tradimento: “Aveva smesso di corteggiarmi” - Martina Colombari parla della storia d'amore col marito Billy Costacurta: chi è il compagno della showgirl, la crisi e il tradimento... ilsussidiario.net